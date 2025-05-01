İç Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sivas, Niğde, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sivas Ethembey Parkı önünde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, arama noktasından geçerek alana alındı.

Grup, daha sonra sloganlar eşliğinde Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.

Burada gerçekleştirilen kutlamalarda, konuşmaların ardından alanda bulunanlar müzik eşliğinde sağanak altında halay çekti.

Niğde

Niğde'de, HAK-İŞ üyeleri Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda pankart açtı.

Grup adına konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Kadir Yenel, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlumların yanında olduklarını söyledi.

"Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan'a kadar pek çok coğrafyada insanlar temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldı." diyen Yenel, HAK-İŞ'in bütün mağdur ve mazlumlara olan borcunu ödemek için kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini aktardı.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bugün 81 ilde meydanlarda olduklarını belirten Zararsız, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan, bu uğurda canını siper eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aynı şekilde, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybeden tüm emekçilerimizi de saygıyla yad ediyor, yaralanan ve meslek hastalığı yaşayan işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Sorunlarımız, önerilerimiz ve taleplerimiz için coşkuyla, inançla meydanlardayız." diye konuştu.

Nevşehir

Nevşehir'de düzenlenen etkinlikte, CHP İl Teşkilatı, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyeleri, Borsa Kavşağı'nda toplandı.

Ellerindeki pankartlarla slogan atarak Diriliş Meydanı'na kadar yürüyen grup, meydandaki konuşmalar ve etkinliklerin ardından dağıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti mensupları, Lise Caddesi'nde sloganlar eşliğinde Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Grup, polis arama noktalarından geçerek meydana alındı.

Konuşmaların ardından gruptakiler, müzik eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.