İç Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ta Ethembey Parkı önünde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, arama noktasından geçerek alana alındı.

Grup, daha sonra sloganlar eşliğinde Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.

Burada gerçekleştirilen kutlamalarda konuşmaların ardından alanda bulunanlar müzik eşliğinde halay çekti.

Bu arada alanda temizlik yapan bir belediye görevlisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarının görüntü almasına etkinliğe katılan bazı kişiler tepki gösterdi.

Yozgat

HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bugün 81 ilde meydanlarda olduklarını aktaran Zararsız, "76 yıldır Siyonist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümler sona ersin diye uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlardayız. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz." diye konuştu.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen HAK-İŞ üyeleri, pankart açtı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kırıkkale İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 48 yıldır emek ve alın terlerinin hakkı, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi, vergide adaletin sağlanması ve sendikal örgütlülüğün artması için meydanlarda olduklarını dile getirdi.

HAK-İŞ'in basın açıklamasının ardından Kırıkkale Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri meydanda bir araya geldi.

Pankart açan ve çeşitli sloganlar atan grup, daha sonra halay çekti.

Platform adına konuşan KESK Kırıkkale Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen İl Temsilcisi Ayşe Avcı, dünyada ve Türkiye'de kapitalist barbarlığın yarattığı yıkımın faturasının her geçen gün büyüdüğünü savundu.

Geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyona dayandığını öne süren Avcı, "Çalışma çağında olan her 4 kişiden biri ve her 3 kadından biri işsiz. Her 3 çalışandan biri kayıt dışı çalıştırılıyor." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti mensupları, Lise Caddesi'nde sloganlar eşliğinde Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Grup, polis arama noktalarından geçerek meydana alındı.

Konuşmaların ardından gruptakiler, müzik eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Niğde

Niğde Başkanlığı Belediye önünde toplanan HAK-İŞ üyeleri burada pankart açtı.

Grup adına konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Kadir Yenel, HAK-İŞ'in Türkiye ve Dünya sendikal hareketinde emeğin ve emekçinin bugünü ve geleceği için durmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Yenel, HAK-İŞ'in bütün mağdur ve mazlumlara olan borcunu ödemek için kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Niğde il Başkanı Timur Özkan ve beraberindeki grup da Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplandı.

Özkan, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin ve Türk milletinin bütünlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolunda yürüyen kamu emekçileri olduklarını vurgulayan Özkan, "Mücadelemiz, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışıklı yollarından ayrılmadan, tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye mücadelesidir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından kutlamalar halk oyunlarıyla devam etti.

Nevşehir

Nevşehir'de düzenlenen etkinlikte, CHP İl Teşkilatı, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyeleri, Borsa Kavşağı'nda toplandı.

Ellerindeki pankartlarla slogan atarak Diriliş Meydanı'na kadar yürüyen grup, meydandaki konuşmalar ve etkinliklerin ardından dağıldı.