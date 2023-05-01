İç Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Sivas'ta Ethembey Parkı önünde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar arama noktasından geçerek alana alındı.

Alandakiler, sloganlar eşliğinde buradan Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.

Burada gerçekleştirilen kutlamalarda konuşmaların ardından alanda bulunanlar müzik eşliğinde halaylar çekti.

Kayseri

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler Mimar Sinan Parkı çevresinde bir araya geldi.

Slogan atan gruplar, polis arama noktalarından geçerek Mimar Sinan Parkı'ndaki programa katıldı.

Konuşmaların ardından gruptakiler, davul zurna eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Kırşehir

Kırşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Sendikaların yöneticileri, işçiler, siyasi parti ve derneklerin temsilcileri Cacabey Meydanı'nda bir araya geldi.

Etkinliklere katılan çok sayıda kişi, müzikler eşliğinde halay çekti.

Yozgat ve Nevşehir

Hak-İş Yozgat Temsilcisi Ferman Zararsız, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "Birlikte yeniden ayağa kalkmak, mücadele etmek, güçlüyüz demek için buradayız, meydanlardayız. Pandemi sebebiyle ara vermek durumunda kaldığımız kitlesel 1 Mayıs programlarımızı, bugün burada, emekçilerimizle deprem dayanışmamız sebebiyle başlatmış oluyoruz." dedi.

Hak-İş Nevşehir İl Temsilcisi Fatih Mutlu da Nevşehir Valiliği yerleşkesindeki Atatürk Anıtı önünde yaptığı açıklamada, işçilerin geleceği için taleplerini meydanlardan yüksek sesle haykırmaya devam ettiklerini belirtti.

Bütün çalışanların aileleriyle insanca yaşamasına imkan tanıyacak ücret düzenlemelerinin yapılmasını istediklerini ifade eden Mutlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.