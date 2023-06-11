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İç Anadolu Bölgesi'nde Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

İç Anadolu Bölgesi'nde Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Güncel Haberler

İç Anadolu Bölgesi'ndeki 10 il için yarın öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki 10 il için yarın öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel

İç Anadolu Bölgesi su baskını Fırtına Güncel Haberler

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