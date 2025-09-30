İbrice Limanı'ndaki İnşaat Durdurulmalı: Arkeolojik Buluntular Tehlikede

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda belediyenin izniyle yapılan dalış okulları inşaatı alanında arkeolojik buluntulara rastlanması nedeniyle Kent Konseyi, Emekli Öğretmenler Derneği ile Erikli Çevre Güç Birliği Derneği tarafından inşaatın durdurulması ve alanda arkeolojik inceleme yapılması için düzenlenen kampanyada toplanan 60 imza kaymakamlığa teslim edildi.

İbrice Limanı'nda yapılan dalış okulları inşaatı alanında 3 adet pitos (küp) ve parçaları bulundu. Pitoslar, Edirne Müze Müdürlüğü personeli tarafından bulundukları yerden çıkartılarak, incelemeye alındı. Keşan Kent Konseyi Kent, Çevre ve Ekoloji Meclisi Yürütme Kurulu yaptığı yazılı açıklamada İbrice Limanı'nda belediye tarafından yürütülen dalış okulları inşaatının bölgedeki tarihi dokuya zarar verdiğini öne sürdü. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise konseyin belediyeden bilgi ve görüş almadan açıklama yaptığını belirterek, inşaat alanında herhangi bir kültür varlığı ve SİT potansiyeli olmadığını söyledi. Keşan Kent Konseyi, Emekli Öğretmenler Derneği ve Erikli Çevre Güç Birliği Derneği, inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve alanda arkeolojik inceleme başlatılması için imza kampanyası başlattı.

'GERİ DÖNÜŞSÜZ KÜLTÜREL KAYIPLARA YOL AÇACAKTIR'

Derneklerden ortak yapılan yazılı açıklamada, "Keşan Kent Konseyi açıklamasında da belirtildiği üzere İbrice Limanı, Antik Çağ'dan bu yana kullanılan doğal bir limandır. Bu süreklilik, alanın kültürel miras değerini ortaya koymaktadır. 2025 yılı eylül ayında bölgede yürütülen inşaat sırasında Geç Antik Dönem'e ait duvar kalıntısı ve 3 pitos (küp) bulunduğu basına yansımıştır. Buna rağmen inşaata devam edilmiş, buluntular beton altında kalma riskiyle karşı karşıya bırakılmıştır. TÜBA-AR 2023 dergisinde yayımlanan 'Saros Körfezi Kuzey Kıyısında Bir Kale: Mecidiye ve Çevresindeki Arkeolojik Araştırmalar' başlıklı makalede, bölgenin yüksek arkeolojik potansiyele sahip olduğu ve 2022'de Kültür Bakanlığı izinli bilimsel araştırmaların başladığı belirtilmektedir. Bu durum, İbrice Limanı ve çevresinin arkeolojik inceleme alanı olduğunu resmi akademik kaynakla ortaya koymaktadır. Tarihi eser veya kalıntıya rastlanıldığında inşaatın derhal durdurulması, müze müdürlüğü ve mülki idareye bildirilmesi zorunludur. Kıyılar, herkesin ortak kullanımına açık olup kıyı kenar çizgisi içinde ruhsatsız yapı yapılamaz. İbrice Limanı, Saros Körfezi dalış turizmi ve su altı kültürel miras projeleri ile ulusal basında yer bulmuş, turizmde marka haline gelmiştir. Bu değerlerin korunması, yalnızca kültürel miras değil aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik açısından da zorunludur. Buluntuların üzerine beton dökülmesi, geri dönüşsüz kültürel kayıplara yol açacaktır. Bu durum, uluslararası kültürel miras koruma yükümlülüklerimizin ihlali anlamına gelir. İbrice Limanı, Antik Çağ'dan bugüne uzanan tarihsel sürekliliği, 2025'te ortaya çıkan Geç Antik Çağ buluntuları, TÜBA-AR 2023'te belirtilen bilimsel potansiyeli ve mevcut mevzuat hükümleri nedeniyle derhal koruma altına alınmalıdır. İbrice Limanı'nda yürütülen tüm inşaat faaliyetlerinin derhal durdurulmalıdır. Edirne Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sahada acil keşif ve kurtarma kazısı yapılmalıdır. Alanın koruma altına alınarak 'Arkeolojik SİT alanı' olarak tescillenmeli ve sonraki tüm faaliyetler kurul denetiminde yürütülmelidir. İmar planı, ruhsat ve kıyı kenar çizgisi belgelerinin de tarafımıza sunulmasını arz ve talep ederiz" denildi.

Keşan Kent Konseyi, Emekli Öğretmenler Derneği ve Erikli Çevre Güç Birliği Derneği'nce düzenlenen kampanyada toplanan 60 imza, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na teslim edilmek üzere Keşan Kaymakamlığı'na teslim edildi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,