İbrahim Tatlıses Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbrahim Tatlıses Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
 - Güncelleme:
İbrahim Tatlıses Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

İsrail'e konser vermek için gelen İbrahim Tatlıses, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

İsrail'e konser vermek için gelen İbrahim Tatlıses, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Tatlıses, 28-29 Haziran tarihlerinde Batı Kudüs'teki "Sultan Havuzu" adlı konser alanında İsrailli sevenlerine verdiği konserin ardından, dün de Mescid-i Aksa'yı gezdi.

Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi başta olmak üzere Harem-i Şerif'i gezen ünlü şarkıcı, burada kutsal mabet hakkında bilgi aldı.

Aksa'da ibadet eden bazı Müslümanlar da Tatlıses'e sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirdi.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

İbrahim Tatlıses Aksa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title