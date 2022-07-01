İbrahim Tatlıses Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti İsrail'e konser vermek için gelen İbrahim Tatlıses, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. İsrail'e konser vermek için gelen İbrahim Tatlıses, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Tatlıses, 28-29 Haziran tarihlerinde Batı Kudüs'teki "Sultan Havuzu" adlı konser alanında İsrailli sevenlerine verdiği konserin ardından, dün de Mescid-i Aksa'yı gezdi. Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi başta olmak üzere Harem-i Şerif'i gezen ünlü şarkıcı, burada kutsal mabet hakkında bilgi aldı. Aksa'da ibadet eden bazı Müslümanlar da Tatlıses'e sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirdi. AA / Mücahit Aydemir - Güncel İbrahim Tatlıses Aksa Güncel Haberler

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