En sevilen klasiklerini hayranları için seslendiren İbrahim Tatlıses, İzmir'de unutulmaz bir konser verdi. Tatlıses, hareketli ve duygusal şarkılarıyla coşkuyu zirvede yaşattı.

En sevilen klasiklerini hayranları için seslendiren müziğin imparatoru yine tatilcilerin vazgeçilmezi oldu. ' Allah Allah', 'Tamam Aşkım, 'Mavi Mavi' gibi hareketli şarkılarıyla dinleyicileri yerine oturtmayan Tatlıses, 'Sarhoş', 'Bir Kulunu Çok Sevdim' gibi slow parçalarıyla da duygusal anlar yaşattı. Şarkıları ve performansıyla coşkuyu zirvede yaşatan imparator, unutulmaz repertuvarıyla İzmir'de rüzgar gibi esti.

TATLISES'TEN YILLAR SONRA 'AYAĞINDA KUNDURA' PERFORMANSI!

Aralıksız müzik ziyafetiyle hayranlarına eşsiz bir gece armağan eden usta sanatçı, uzun bir aradan sonra sahnesinde 'Ayağında Kundura' isimli parçasını seslendirdi.

Sevenlerine yaptığı sürprizle alkış yağmuruna tutulan imparator, dillere pelesenk olan şarkısıyla dinleyicilerini 70'li yıllara yolculuğa çıkardı. 'Ayağında Kundura' performansıyla yıllara meydan okuyan Tatlıses, Günay Sahnesini fethetti.