İbrahim Tatlıses İsrail'de konser verdi

İbrahim Tatlıses İsrail'de sahneye çıktı.

Kudüs'teki konser mekanı 'Sultan'ın Havuzu'nda (Sultan's Pool) sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi.

Tatlıses; "Mavi Mavi", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" ve hafızalara kazınan diğer eserleriyle hayranlarını coşturdu.

Sahnede hayranlarına seslenen Tatlıses, sağlık durumuna işaret ederek "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım." dedi.

Hayranları da sık sık "İbo, İbo" tezahüratı yaparak şarkıcıya desteklerini gösterdi.

Konserin organizatör firması RJ Yapım'ın yöneticisi Ramazan Caboğlu, AA muhabirine, İsraillilerden beklentilerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Caboğlu, "Bir coşku bekliyorduk ama beklentimizin çok çok üstündeydi. Uzun zamandır konser veremediğinden dolayı bir beklenti vardı. Ama gerçekten böyle bir coşkuyu beklemiyorduk. Müthiş bir hasret giderildi. İbrahim Tatlıses'e köklü ve geçmişten gelen hayranlığı olan insanlar vardı. İbrahim Tatlıses şarkılarıyla büyüyen bir nesil gördük burada." diye konuştu.