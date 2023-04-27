İbrahim Tatlıses'in oturduğu sitede büyük yangın İzmir'de İbrahim Tatlıses'in de oturduğu site yandı Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in İzmir Narlıdere'de oturduğu ünlü site alevlere teslim oldu.

İbrahim Tatlıses'in oturduğu sitede büyük yangın

İzmir'de İbrahim Tatlıses'in de oturduğu site yandı

İZMİR - Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in İzmir Narlıdere'de oturduğu ünlü site alevlere teslim oldu. Büyük yangın esnasında evde olmadığı öğrenilen Tatlıses, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan ünlü site Folkart, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. Sitenin neredeyse tamamının yandığı büyük yangında kentteki bütün birimlerden ekipler seferber olurken, yangında çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oturduğu sitede bulunan dairede yangında alevlere teslim olurken, Tatlıses'in yangın esnasında evde olmadığı öğrenildi.

"Gelen mala gelsin"

Yangında evde olmadığını sosyal medya adresinden açıklayan İbrahim Tatlıses, "Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum izmire uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşaallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" sözlerine yer verdi.