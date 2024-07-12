İbrahim Tatlıses Harbiye'de sevenleriyle buluştu

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

"Mavi Mavi", "Dom Dom Kurşunu", "Bebeğim", "Nankör Kedi" ve "Esmersen Güzelsin" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu sevilen şarkılarını seslendiren Tatlıses', 20 sene sonra yeniden aynı sahnede konser verdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Hülya Avşar'a ithaf ettiği "Hülya" şarkısını da yorumlayan sanatçı, "Beni haftanın 5 günü arayan insanı es geçemem." ifadelerini kullandı.

Tatlıses, konser nedeniyle yaşadığı heyecana dikkati çekerek, olumlu ve olumsuz her şeyin Allah'tan geldiğine inandığını ve yaşadıklarına rağmen halen mutlu olduğunu kaydetti.

Sevenlerinin konserde kendisini yalnız bırakmadığına işaret eden sanatçı, "Herkesi burada görünce, 'Ölüyor muyum?' dedim. Yarın beni ameliyata alacak hocam. Kalp kapağımı değiştirecek. Hakkınızı helal edin duanızı eksik etmeyin." diye konuştu.

"İbo Show" programındaki ekip arkadaşlarının da gecede yer aldığını aktaran sanatçıya, "Ayağında Kundura" şarkısında eski vokalisti Serpil Sarı eşlik etti.