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İbrahim Tatlıses Dubai'de konser verdi

AA - Safiye Karabacak - Güncel
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İbrahim Tatlıses Dubai'de konser verdi

İbrahim Tatlıses, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği'nde konser verdi.

İbrahim Tatlıses, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği'nde konser verdi.

İranlı sanatçı Ebi ile Dubai World Trade Centre'da sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğinin Twitter hesabından konsere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses'e BAE'ye özlemini çektiğimiz memleketimizin havasını getirdiği için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Safiye Karabacak - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, İbrahim Tatlıses, Konser, Dubai, Güncel, Haberler

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