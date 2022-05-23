İbrahim Kalın üniversiteli öğrencilere ders verdi - Haberler

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencilerine 2021-2022 akademik yılının son dersini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyoğlu'nda bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Kapanış Dersi'ne katıldı. Üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Kalın, akademik yılın son dersini verdi. Programa Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, üniversitenin mütevelli heyet başkanı İsmail Gerçek, rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kalın, "Biz bugün gerçekten bir akıl çağında mı yaşıyoruz? Yoksa giderek aklı kuşatan, onu gölgeleyen, aklın ışığını karartan, baskılayan, akıl dışı bir takım güçlerin, güdülerin, iktidar ilişkilerinin gölgesi altında aklın giderek kendi asli vasfını yitirmeye başladığı bir çağda mı yaşıyoruz? Prensip olarak hepimiz insanı diğer varlıklardan ayıran en temel vasfın, akıl olduğunu söylüyoruz. Kadim Yunan'da formüle edilen İslam felsefesinde de geliştirilen şekliyle insan hayvan-ı natık olarak tanımlanmıştır. Konuşan düşünen, düşünen konuşan canlı olarak tanımlamıştır. Modern bilim aslında hayatın hala ne olduğunu tam olarak tanımlayabilmiş değil. Yaşam, hayat tam olarak nedir onu henüz bilimsel olarak dahi tanımlayabilmiş değiliz. İnsan düşünen, düşündüğünü ifade edebilen varlık olarak tanımlanmıştır. İnsanı insan yapan en temel özelliğin akıl olduğunu söyleyebiliriz" dedi.