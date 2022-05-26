İbrahim Kalın: Tarihi yeniden yazmamız gerekiyor - Haberler

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 'Erciyes İlahiyat Zirvesi 2022' programında konuştu. Kalın, "Düşünce, felsefe, tarih ve bilim tarihini kadim Yunan ile başlatmak Avrupa merkezli bakış açısının bir yansımasından ibarettir. Tarih perspektifi o kadar önemli ki bizim bu manada tarihi yeniden yazmamız gerekiyor. Avrupa merkezli tarih kalıplarının dışına çıkarak, kendi tarihimizi, kendi terimlerimizle, kendi dönemlendirmelerimizle ve kendi yaklaşımlarımızla yeniden yazmamız gerekiyor" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçmiş dönemlerdeki moderniteye değinerek, "Modernite 17 ve 18'inci yüzyılda Avrupa'da aydınlanma düşüncesiyle ortaya çıkan yeni bir dünya tasavvurunu ve medeniyet anlayışını temsil ediyor. Etkileri itibarıyla Avrupa'nın dışına çıkıp bütün dünyanın tarihini, entelektüel, siyasi, kültürel, ekonomik tarihinin seyrini değiştirmiş büyük bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu sadece Avrupa'nın yakın coğrafyasında değil Hint, Çin ve Afrika medeniyeti gibi dünyanın değişik bölgelerini de derinden etkilemiş bir tarihi süreç. Burada tabii onlarca yazar, filozof, bilim insanı ve siyasetçinin ortaya koyduğu çalışmalarla modernite dediğimiz son derece dinamik bir süreç ortaya çıktı" diye konuştu.