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İbrahim Kaboğlu: Anayasa sorunu yürürlükteki Anayasa'ya saygı ve anayasa değişikliği ile çözülmeli

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Anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde anayasa tartışmalarıyla ilgili açıklama yaparak, Türkiye'nin anayasa sorununun yürürlükteki Anayasa'ya saygı ve anayasa değişikliği ile çözülmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümününde anayasa tartışmalarıyla ilgili "Tüm darbeleri lanetliyoruz ancak anayasal gelişmeleri darbelerle özdeş kılmamak gerekir...Bugün Türkiye'nin anayasa sorunu, birincisi yürürlükteki Anayasa'ya saygı, ikincisi anayasa değişikliği ve TBMM önünde sorumlu bir hükümetin kurulması şeklinde olmalıdır" açıklamasını yaptı.

Anayasa hukukçusu ve İstanbul Barosu Başkan Adayı İbrahim Kaboğlu, anayasa tartışmaları üzerine açıklama yaptı. 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde konuşan Kaboğlu, şunları söyledi:

"Tüm darbeleri lanetliyoruz ancak anayasal gelişmeleri darbelerle özdeş kılmamak gerekir. Bu açıdan 1982 Anayasası, 1987'den 2004'e kadar demokratik yönde değişiklikler geçirdi. 2007-2017 arasında ise tam tersine otoriter yönde değiştirildi. Hükümet ilga edildi. Bu açıdan bugün Türkiye'nin anayasa sorunu; bir, yürürlükteki Anayasa'ya saygı, ikincisi anayasa değişikliği ve TBMM önünde sorumlu bir hükümetin kurulması şeklinde olmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel

İbrahim Kaboğlu Politika Türkiye Güncel Eylül

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