SOSYAL medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklanan İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını sosyal medyadan paylaştıktan sonra açılan soruşturma kapsamında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçlamasıyla tutuklanan

Demirören Haber Ajansı / Güncel