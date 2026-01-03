Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: İbrahim Gümüştekin'e Silahlı Saldırıda, Eylemi Gerçekleştirdiği Tespit Edilen 2 Kişi Dahil 7 Şüpheli Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırıda yer alan toplam 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon sırasında çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.

(ANKARA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Gümüştekin'e yönelik saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, eylemi bizzat gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli dahil olmak üzere toplam 7 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 1 adet el bombası olarak tabir edilen patlayıcı, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve bunlara ait 7 şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'in uğradığı silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İbrahim Gümüştekin isimli şahsa karşı AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabancayla gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında eyleme iştiraki tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanmış, bahse konu 3 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 02.01.2026 tarihinde sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

Devam eden çalışmalarda ise eylemi bizzat gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli dahil olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs 03.01.2026 tarihinde yakalanmış, yapılan arama neticesinde 1 adet el bombası tabir edilen patlayıcı, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve bunlara ait 7

adet şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca, farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilmiştir. Olay kapsamında tespit edilen firari şahıslara yönelik yakalama çalışmaları ve soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

