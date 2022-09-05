İbrahim Çanakcı: Tüik, Halkın Enflasyonunu Değil, Beştepe'nin Enflasyonunu Ölçüyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, TÜİK’in yüzde 80,21 olarak açıkladığı enflasyona ilişkin, “Ağustos ayında yıllık enflasyon ENAG’a göre yüzde 181,3, İTO’ya göre yüzde 99,1 olurken TÜİK’e göre yüzde 80,2 olarak gerçekleşti. Anlaşılan TÜİK; çarşıdaki, pazardaki, marketteki halkın enflasyonunu değil, Beştepe’nin enflasyonunu ölçüyor... DEVA Partisi olarak hep söylüyoruz; enflasyon, halkın cebinden çalmaktır. Enflasyon rakamlarını olduğundan, gerçekten daha düşük göstermek, bu hırsızlığı, bu çalmayı katmerleştirmekten başka bir anlam ifade etmemektedir” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, TÜİK'in yüzde 80,21 olarak açıkladığı enflasyona ilişkin, "Ağustos ayında yıllık enflasyon ENAG'a göre yüzde 181,3, İTO'ya göre yüzde 99,1 olurken TÜİK'e göre yüzde 80,2 olarak gerçekleşti. Anlaşılan TÜİK; çarşıdaki, pazardaki, marketteki halkın enflasyonunu değil, Beştepe'nin enflasyonunu ölçüyor... DEVA Partisi olarak hep söylüyoruz; enflasyon, halkın cebinden çalmaktır. Enflasyon rakamlarını olduğundan, gerçekten daha düşük göstermek, bu hırsızlığı, bu çalmayı katmerleştirmekten başka bir anlam ifade etmemektedir" dedi.

İbrahim Çanakcı, TÜİK'in bugün yüzde 80,21 olarak açıklığı yıllık enflasyon oranını değerlendirdi. Çanakcı, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÜİK, BEŞTEPE'NİN ENFLASYONUNU ÖLÇÜYOR"

"Ağustos ayında yıllık enflasyon ENAG'a göre yüzde 181,3, İTO'ya göre yüzde 99,1 olurken TÜİK'e göre yüzde 80,2 olarak gerçekleşti. Anlaşılan TÜİK; çarşıdaki, pazardaki, marketteki halkın enflasyonunu değil, Beştepe'nin enflasyonunu ölçüyor.

"ENFLASYON, HALKIN CEBİNDEN ÇALMAKTIR"

Geniş toplum kesimlerini ilgilendiren gıda enflasyonunda durum çok daha vahim. TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırı yıllık yüzde 135,4 artarken TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu yüzde 90,2. DEVA Partisi olarak hep söylüyoruz; enflasyon, halkın cebinden çalmaktır. Enflasyon rakamlarını olduğundan, gerçekten daha düşük göstermek, bu hırsızlığı, bu çalmayı katmerleştirmekten başka bir anlam ifade etmemektedir.

"İKTİDAR, ÇALIŞANLARI ÇİFTE KISKAÇ ALTINA ALIYOR"

Enflasyon rakamları herkesi kuşkusuz çok yakından ilgilendiriyor ancak çalışanları, dar ve sabit gelirlileri çok daha fazla etkiliyor. İktidar, enflasyonu olduğundan daha düşük göstererek çalışanları bir çifte kıskaç altına alıyor. Bir yandan çarşı pazarda fiyatlar el yakarken diğer yandan maaş artışları açıklanan enflasyona göre yapıldığından çalışanların, ücretlilerin alım gücü her geçen gün eriyor.

"ÇALIŞANLAR, YILIN KALANINDA CEBİNDEN FEDAKARLIK YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Nitekim asgari ücret, açlık sınırının yüzde 20 altına düşmüş durumda, yoksulluk sınırının ise dörtte biri seviyesine gerilemiş durumda. Temmuz ayında verilen ücret artışları, yüksek fiyat artışları karşısında eridi gitti. Yılın geriye kalan kısmında çalışanlar, ücretliler; cebinden, refahından ve alım güçlerinden fedakarlık yaparak yaşamaya devam edecekler.

"200 ÜLKE ARASINDA EN YÜKSEK 6. ENFLASYON NİÇİN BİZDE"

İktidar, enflasyonu dış konjonktüre bağlayarak sorumluluğu üzerinden atmak istiyor. Öyle olsaydı, 200 ülke arasında dünyada en yüksek 6. enflasyon niçin bizde? İktidarın bu soruya cevap vermesi lazım. Üstelik bizim üzerimizdeki ülkelere baktığımızda Zimbabwe, Lübnan, Sudan, Suriye, Venezuela gibi ülkeleri görüyoruz. İktidar, bu ülkelerin hemen ardından en yüksek enflasyona sahip ülke olmayı nasıl içine sindirebiliyor?

"PETROL FİYATI 150 DOLARI BULDUĞUNDA BİLE ENFLASYON TEK HANE DEVAM ETTİ"

Eğer dış konjonktür enflasyonun temel belirleyicisi olsaydı, Türkiye bugün yaşanan dış konjonktürden çok daha ağır koşullar gördü. Bakın, petrol fiyatlarının 150 dolarları bulduğu yıllar oldu. Yanı başımızda Irak savaşını yaşadık. Suriye iç savaşını yaşadık. Bu ortamda bile enflasyon tek hane olmaya devam etti. Demek ki yaşanan enflasyonun sebebi dış konjonktür değil, bu iktidarın akıl ve bilim dışı politikalarda ısrar etmesidir.

"İKTİDAR 2025'TE BİLE TEK HANELİ ENFLASYON ÖNGÖRMÜYOR AMA MERAK ETMESİNLER, BİZ TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ"

Bu iktidar, sürekli tarihleri öteleyerek tek haneli enflasyon vadediyor. Ancak dün açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) gördük ki tek haneli enflasyon 2025'te bile hayal. Bunu, bizatihi Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayınlanan OVP söylüyor. Zaten kurları patlatan, kurumları çökerten, halktan kopan, yolsuzluğu kökleştiren bu iktidar sandıkta değişmedikçe enflasyon dizginlenemez. Bu iktidar, 2025'te bile tek haneli enflasyonu öngörmüyor ama merak etmesinler. DEVA Partisi olarak biz, bir ayda kurumları ayağa kaldıracağız. Altı ayda kriz ortamını yok edeceğiz. İki yıl içinde de yani seçimler zamanında yapılırsa 2025'te inşallah enflasyonu tek haneli seviyelere düşüreceğiz."