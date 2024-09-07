İbrahim Bölükbaşı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon oldu
Milli para judocu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler J2 +90kg finalinde Gürcistan'dan Revaz Chikoidze'yi yenerek şampiyon oldu. Bölükbaşı, Türkiye tarihinde para judoda ilk altın madalyayı kazanan sporcu oldu.
(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para judocu İbrahim Bölükbaşı şampiyon oldu.
Milli para judocu İbrahim Bölükbaşı, erkekler J2 +90kg finalinde Gürcistan'dan Revaz Chikoidze'yi yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu oldu.
İbrahim Bölükbaşı, para judoda Türkiye tarihinin ilk altın madalyasını kazanan sporcu oldu.