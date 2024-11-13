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İbrahim Bölükbaşı'dan Altın Madalya Sonrası Ziyaret

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti. Bölükbaşı, olimpiyat hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

İl Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette Bölükbaşı'na güreş hakemlerinden Fatih Hikmet Sevim eşlik etti.

Başarı öyküsünü Çakmur ile paylaşan Bölükbaşı, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığı için mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce güreş branşında olimpiyatlara katıldığını, ancak madalyayı kaçırdığını anlatan Bölükbaşı, "Ülkeme ve memleketim Erzurum'a olimpiyat madalyası getirmek benim en büyük hayalimdi. Bu hedefime ve hayalime çok şükür ulaştım." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakmur ise olimpiyat şampiyonluğunun çok anlamlı bir şey olduğunu belirterek, Bölükbaşı'nın ülke tarihine geçtiğini kaydetti.

Bölükbaşı, ziyarette Çakmur'a milli takım forması hediye etti.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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