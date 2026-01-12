Haberler

Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar güven tazeledi

Güncelleme:
Seydişehir'de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da İbrahim Aypar, 596 oy alarak beşinci defa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi. Seçim sonuçlarından memnun kalan Aypar, yeni dönemde esnaf ve sanatkarlar için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar, Olağan Genel Kurul'da yeniden başbakanlığa seçildi.

Belediye Düğün Salonu'nda yapılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve sivil toplum kuruluşları başkanlarının da katıldığı seçimde 4 liste yarıştı.

Mevcut başkan İbrahim Aypar 596 oy alırken, adaylardan Mehmet Öznurlar 289, Şükrü Aslan 220, Ali Osman Öz 197 oy aldı.

Seçimi beşinci defa kazanan Aypar, yaptığı konuşmada, seçimlere gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Aypar, yeni dönemde esnaf ve sanatkar için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
