İbradı'da Nevruz Bayramı kutlandı - Haberler

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İbradı'da Nevruz Bayramı kutlandı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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İbradı'da Nevruz Bayramı kutlandı

Antalya'nın İbradı ilçesinde Nevruz Bayramı kutlandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı ilçesinde Nevruz Bayramı kutlandı.

İbradı Halk Kütüphanesi tarafından, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bahar bayramını kutlamak için program düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Nevruz konulu şiirler okudu, yumurta tokuşturma, demir dövme etkinliği yapıldı.

Tören, Ormana Mustafa Nazmi Demiröz İlkokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisi ve ödül töreniyle sona erdi.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Nevruz Bayramı, Antalya, Türk, Güncel, Haberler

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