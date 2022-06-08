İbradı'da Gerontoloji Çalıştayı düzenlendi - Haberler

İbradı'da Gerontoloji Çalıştayı düzenlendi İbradı Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl "2. Gerontoloji (Yaşlı Bilimi) Çalıştayı" yapıldı. İbradı Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl "2. Gerontoloji (Yaşlı Bilimi) Çalıştayı" yapıldı. İbradı Muammer Aksoy Kültürevi'ndeki çalıştay, İbradı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Aile Sağlığı ve Eğitimi Derneği iş birliğiyle düzenlendi. Çalıştaya katılan Akdeniz Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Japonya'dan katılan akademisyenler sunum yaptı. Programda, yaşlılık bilimi, yaşlılıkta oluşabilecek sorunların çözümü, beslenme, uyku ve egzersizin önemi anlatıldı. İbradı'da yeni açılacak Necla-Yaşar Duru Gerontoloji Merkezi hakkında da bilgi verdi. AA / Ayşe Yıldız - Güncel Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Güncel Haberler

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