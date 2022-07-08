İbradı'da Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbradı'da Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
İbradı'da Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

Antalya'nın İbradı ilçesinde Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Antalya'nın İbradı ilçesinde Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Oğuz Kuru, şenlikte yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri şenliğin renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Şenliğe 178 çocuğun katıldığını belirten Kuru, çocukların 11 farklı yarışmada ve 14 atölyede düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendiğini kaydetti.

Şenlik kapsamında konser, tiyatro oyunu gibi aktiviteler de gerçekleştirildi.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Hisarcık Antalya İbradı Çocuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title