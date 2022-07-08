İbradı'da Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi Antalya'nın İbradı ilçesinde Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi. Antalya'nın İbradı ilçesinde Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi. İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Oğuz Kuru, şenlikte yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri şenliğin renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi. Şenliğe 178 çocuğun katıldığını belirten Kuru, çocukların 11 farklı yarışmada ve 14 atölyede düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendiğini kaydetti. Şenlik kapsamında konser, tiyatro oyunu gibi aktiviteler de gerçekleştirildi. AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel Hisarcık Antalya İbradı Çocuk Güncel Haberler

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