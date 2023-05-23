İbnülemin Mahmut Kemal, vefatının 66. yılında anıldı

Osmanlı'nın son döneminin devlet adamı, tarihçi, hattat ve edebiyatçı İbnülemin Mahmut Kemal İnal, vefatının 66. yılında düzenlenen etkinlikte anıldı.

Biyografi Enstitüsü organizasyonuyla düzenlenen etkinlik İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Mavi Salon'da gerçekleştirildi.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Başkanı Ahmet Samet Yapar, "Mahmut Kemal İnal'ın kendine has mümtaz bir kişiliği, eserleri ve fikirleri var. Günümüz şartlarında Mahmut Kemal İnal'ın çalışmalarının topluma nasıl bir faydası olabileceğini tartışmak üzere bu anma programlarını yapıyoruz." dedi.

Yapar, Biyografi Enstitüsünün de bu amaçla kurulduğuna dikkati çekerek, "İnal'ın kendisi zaten bir biyografi yazarıdır. Son dönem Osmanlı sadrazamlarının ve devlet adamlarının biyografilerini yazmış bir isim. Yazdığı biyografiler tarihi anlatım da içeriyor." şeklinde konuştu.

İnal'ın kütüphanesi ile hat eserlerinin İstanbul Üniversitesinde bulunduğunun altını çizen Yapar, anma etkinliğinin de üniversite bünyesinde yapılmasını bu açıdan önemsediklerini vurguladı.

"Enstitü bünyesinde, biyografi ödülleri düzenlemeyi hedefliyoruz"

Biyografi Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Kaşıkçı ise enstitü bünyesinde her yıl yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs sağladıklarını aktararak, "2022-2023'te burs verdiğimiz öğrenci sayısı, 9 doktora ve 6 yüksek lisans olarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Enstitünün ileriye dönük amaçlarına da değinen Kaşıkçı, "Enstitü bünyesinde biyografi çalışmalarını geliştirmek, biyografi alanında hakemli dergi oluşturmak ve biyografi ödülleri düzenlemek hedeflerimiz arasında." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın katılımıyla gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruh, İnal'ın üniversiteye katkıları ve yaptığı bağışları anlattı, Biyografi Enstitüsü Kurucu Başkanı Erol Erdoğan ise vakıf bünyesinde 2020'de oluşturulan enstitünün kuruluş hikayesini anlattı.

Ahmet Samet Yapar ile Dr. Rıdvan Kaşıkçı'nın da konuşma yaptığı programda, İnal'ın hayatına ilişkin bir video gösterimi yapıldı. Program, müzik dinletisi ve teşekkür belgelerinin takdiminin ardından sona erdi.