İbn-i Sina Dizisinin Oyuncuları Yılın Kareleri Oylamasında En İyileri Seçti

TRT'nin dijital platformu "tabii"de yayımlanan "İbn-i Sina" dizisinin oyuncuları Osman Albayrak, Deniz Bolışık ve Meriç Özkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında en iyileri seçti.

Dizinin Bozdağ Film Platolarındaki setinde oyuncular, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Osman Albayrak "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafını seçerken, "Çevre-Yaşam"da Mustafa Çiftçi'nin çektiği "İki gözüm", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" karesini oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" fotoğrafını seçen Albayrak, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" fotoğrafını tercih etti.

Deniz Bolışık "Dünyanın sultanları"nı seçti

Deniz Bolışık ise seçimini "Haber"de Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam"da Mahmut Serdar Alakuş'un "Su altı trafiği", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" fotoğrafından yana yaptı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" fotoğrafını seçen Bolışık, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bakış" fotoğrafını oyladı.

Meriç Özkaya'nın tercihi "Depremin Umudu"

Meriç Özkaya da "Haber" kategorisinde Paul Hennessy'in "Uzaya doğru" fotoğrafını, "Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış" adlı karesini, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" fotoğrafını oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" fotoğrafından yana oyunu kullanan Özkaya, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bakış" fotoğrafını beğendi.