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İbn Haldun Üniversitesi ve TUSAŞ Ahlaki İşletmecilik Sertifikası için işbirliği yapıyor

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İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında 'Ahlaki İşletmecilik Sertifikasının Pilot Uygulamasına İlişkin İşbirliği Sözleşmesi' imzalandı. İşbirliği, TUSAŞ'ın etik yapılandırma sürecinin güncellenmesi, etik süreçlerinin iyileştirilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması konularında çalışmaların yürütülmesini amaçlıyor.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Türk Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ) arasında "Ahlaki İşletmecilik Sertifikasının Pilot Uygulamasına İlişkin İşbirliği Sözleşmesi" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İHÜ, havacılık ve uzay alanında çalışma yapan Tusaş'la yeni bir sürece adım attı.

İki kurum arasında, Tusaş'ın Kahramankazan Yerleşkesi'nde düzenlenen törende "Ahlaki İşletmecilik Sertifikasının Pilot Uygulamasına İlişkin İşbirliği Sözleşmesi"ne imza atıldı.

İşbirliği, Tusaş'ın etik yapılandırma sürecinin güncellenmesi, etik süreçlerinin iyileştirilmesi, etik kodların gözden geçirilmesi ve bu konuya ilişkin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması konularında çalışmaların yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan İHÜ'nün Tusaş'a önemli katkılar sağlayacağını belirterek, iki kurum arasında işbirliği alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Tusaş Genel Müdürü Temel Kotil de yapılan işbirliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İmza töreninde, İHÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, TUSAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Gülay Dönmez, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Mahmut Arslan ile TUSAŞ çalışanları da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

TUSAŞ Uzay Havacılık Eğitim Güncel Haberler

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