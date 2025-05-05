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İbn Haldun Üniversitesi Ramazan Bülbül Misafirhanesi Açıldı

İbn Haldun Üniversitesi Ramazan Bülbül Misafirhanesi Açıldı
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İbn Haldun Üniversitesi'nin yeni misafirhanesi, akademik çalışmalar için önemli bir katkı sağlamak amacıyla açıldı. Açılış töreninde Bilal Erdoğan ve İstanbul Valisi Davut Gül, üniversitenin sosyal bilimler alanındaki hedeflerine vurgu yaptı.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Ramazan Bülbül Misafirhanesi'nin açılışı için tören düzenlendi.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, misafirhanenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilal Erdoğan, dünyaya değer katmayı hedefleyen bir kurum olduklarını belirterek, "Sosyal bilimlerdeki akademik çalışmaların ülkemizdeki seviyesini dünya çapında bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bu sebeple üniversitemizde çalışan akademisyenlerimizin çalışma şartlarının iyi olması, yurt dışından yabancı misafirlerimizi, üniversitemizde belli programlar için ağırladığımızda bu tür imkanlarımızın olması, ümit ediyorum ki üniversitemize çok ciddi katkı sağlayacak." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ise özellikle kurumsal firmaların, ekonomik anlamda belli bir eşiği geçen kişilerin eğitime, sanata, spora ve kültüre yapacağı katkıların kendi pozisyonlarını da belirlediğini kaydetti.

Gül, "Herkesin müze kurma, üniversite açma ihtimali olmadığına göre medeniyetimizin önemli bir değeri olan vakıfların kurduğu bu tür eserlere verilen katkı bir anlamda bu eksikliği gidermiş oluyor. Allah sayılarını artırsın." diye konuştu.

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da üniversitelerin Türkiye'de sosyal bilimler alanındaki bir boşluğu doldurmak için kurulduğunu dile getirerek, "Bugün açılışını yaptığımız bu bina, üniversitemizin misyonunu yerine getirmede çok önemli bir boşluğu dolduracak." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan da katıldı.

Akademisyenler ve doktora öğrencilerini misafir edecek Ramazan Bülbül Misafirhanesi, 30 adet "1+1", 25 "suit" ile 2 engelli odası olmak üzere toplam 57 odadan oluşuyor.

Misafirhanede, 12 araçlık bir kapalı otoparkı ve 1215 metrekarelik peyzaj alan da yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
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