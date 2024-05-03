İbn Haldun Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi

İbn Haldun Üniversitesi öğrenci toplulukları, Filistin'e destek olmak ve ABD üniversitelerinde devam eden İsrail protestolarına dikkati çekmek amasıyla yürüyüş yaptı.

Başakşehir Yerleşkesinde toplanan üniversitedeki farklı kulüplerden öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden slogan atıp, pankart taşıdı.

Yürüyüşün ardından öğrenci kulüpleri adına basın açıklaması yapan Ahmet Emin Dinler, ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde yapılan eylemlerde, bu ülke yönetiminin İsrail'e verdiği desteğin protesto edildiğini belirtti.

ABD'de kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencilere, akademisyenlerin de destek verdiğini söyleyen Dinler, şöyle konuştu:

"Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında dünya, zulmün membağı ABD'de zalim yöneticilerine hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibi insana şahitlik ediyor. Bizler, üniversiteli Müslümanlar olarak Columbia Üniversitesinde başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den, İstanbul'dan, İbn Haldun Üniversitesinden selam ediyor, bu vicdan sahibi insanları, Gazze'deki mücahitleri ve Hamas'ı destekliyoruz. Onlar, yaptıkları eylemlerle katil Netenyahu'yu rahatsız ettiler. Üniversitelerinin siyonizm yanlısı tutumuna, polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan siyonizmle mücadele sathının daha da genişlemesi için Rabb'imize dua ediyoruz. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki insanlık vicdanı siyonizmi yenecek."

Öğrenciler, basın açıklamasının ardından Filistin halkı için dua etti.