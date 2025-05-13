İbn Haldun Üniversitesi Kariyer Fuarı 2025 Gerçekleşti

İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) düzenlenen "Kariyer Fuarı 2025"de, öğrenciler iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerle bir araya geldi.

İHÜ Başakşehir Külliyesi Medya ve Etkinlik Merkezi'ndeki fuarın açılış töreninde konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, fuara katılım sağlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin güçlü olabilmesi için nitelikli öğrenciye, kurumlara ihtiyacının olduğunu belirten Arkan, bunların en temelinde insanın olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Arkan, fuarda öğrencileri iş dünyasına hazırlamak için mülakat simülasyonları yaptıklarını anlatarak, "Öğrencilerimiz gerek gerçek hayatta, gerek akademik dünyada, gerek iş dünyasında kendilerine yapılacak olan mülakatların birebir aynısını burada yaşıyorlar. Bu, onları hayata hazırlayan önemli tercihlerden bir tanesi." dedi.

Fuarda kurulan stantlarda, öğrencilerin, şirketlerin iş imkanları hakkında bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Arkan, şunları kaydetti:

"Ayrıca stantlarda insan kaynakları departmanları var. İnsan kaynakları departmanı, onlara şirketlerin kendilerine sunduğu imkanları, özlük hakları ve gelişim olanakları hakkında bilgi veriyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin iş dünyasında veya akademik dünyada, beceri ve yetkinliklerini daha da geliştirme hususunda biz elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Kariyer fuarıyla da buna yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın bu ülkenin parlak geleceğini inşa edeceği bireyler olduğuna yürekten inanıyoruz."

İbn Haldun Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Çiğdem Haneci de geçen yıl ilk kez düzenlendikleri fuarı bu yıl daha geniş kapsamlı düzenlediklerini belirtti.

Fuara, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları, TRT, Albayrak Medya ve SETA'nın da bulunduğu 26 dış paydaş ve 4 iç birim katıldı.

Fuarda, öğrenci ve mezunlar farklı sektörler hakkında bilgi edinirken, staj ve iş imkanlarını da değerlendirdi.