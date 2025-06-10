İbn Haldun Üniversitesi afet sonrası görev yapanların deneyimlerini aktaracağı çalıştaylar düzenleyecek

İbn Haldun Üniversitesi afet sonrası görev yapanların deneyimlerini aktaracağı çalıştaylar düzenleyecek
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İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM), PASS (Post-Disaster Assistance Support and Sustainability) Projesi kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası sahada görev yapan profesyonel ve gönüllülerin deneyimlerini aktaracağı çalıştaylar düzenleyecek.

İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM), PASS (Post-Disaster Assistance Support and Sustainability) Projesi kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası sahada görev yapan profesyonel ve gönüllülerin deneyimlerini aktaracağı çalıştaylar düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Erasmus kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan "PASS" isimli proje, İPAM Müdürü Doç. Dr. Burcu Uysal yürütücülüğünde Hasan Kalyoncu Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilecek.

PASS Projesi, deprem bölgesinde doğrudan afeti yaşamamış ancak sahada aktif olarak görev yapmış sağlık çalışanları, arama kurtarma ekipleri, öğretmenler ve farklı meslek gruplarından bireylerin deneyimlerini anlamayı ve bu deneyimlerden yola çıkarak çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında ilk olarak temmuz ayında İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nde düzenlenecek geniş katılımlı çalıştayda sahada edinilen tecrübeler, bu tecrübelerin psikososyal etkileri ve ortaya çıkan ihtiyaçlar ele alınarak, katılımcılarla birlikte çözüm önerileri geliştirilecek.

Projede ilk etapta 100 kişiye ulaşılması hedeflenirken, katılımcılara yönelik psikolojik iyilik halini destekleyici eğitimler ve grup çalışmaları da planlanıyor.

PASS Projesi'nin ikinci aşamasında ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde ikinci bir çalıştay düzenlenecek. Bu çalıştayda elde edilen bulguların, bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan karar alıcılara sunularak farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

İPAM, 6 Şubat depremleri sonrasında 53 kişilik uzman ekibiyle depremzedelere psikolojik ilk yardım sağlamış ve daha sonra Adıyaman'da kurduğu Psikoterapi Merkezi ile 8 ay boyunca bireysel ve grup terapileri, çalışanlara yönelik destek programları ve psikoeğitim oturumları sunmuştu.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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