İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, gözaltına alınan alınan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu ile eski İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Onur Soytürk'ün emniyette verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

İstanbul Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu ve Eski İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Onur Soytürk gözaltına alındı. Çakılcıoğlu ve Soytürk'ün emniyette verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

ÇAKILCIOĞLU: 'HER BİR İŞLEM İLE İLGİLİ AYRI AYRI TAKİP ETMEM VE BİLGİ SAHİBİ OLMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Mehmet Çakılcıoğlu'nun ifadesinde, "Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, görev sürem boyunca hiçbir zaman bana bağlı olmamıştır. Ben şehir plancısıyım. Teknik adam olmam dolayısıyla genel sekreter yardımcısı olarak göreve geldiğim tarihte imar, deprem, planlama, harita gibi teknik birimler bana bağlanmıştır. Daha sonra bana bağlı olan birim sayısı 8 daire başkanlığına çıkmıştır, ama hiçbir zaman Emlak Yönetimi ve Zabıta Daire Başkanlığı bana bağlı olmamıştır. Görev süremizin büyük çoğunluğu pandemi dönemine denk gelmiştir. Bu dönemde dönüşümlü çalışma ve pandemi önlemleri nedeniyle olağan dönemden daha uzun süreçler yaşanmıştır. Ancak herhangi bir şekilde, özellikle işlemlerin aksatılması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Bana bağlı olan birimlerin çokluğu, iş yoğunluğu nedeni ile her daireye gelen her bir işlem ile ilgili ayrı ayrı takip etmem ve bilgi sahibi olmam mümkün değildir. Ben üst düzey amir olarak, müdür ve daire başkanları tarafından onaylanmış olan evrakları görür ve hızlı bir şekilde onaylarım. Soruda geçen tarihlerin önemli bir kısmı benim görev süreme dahil değildir. Ben 2019 yılından 2020 yılının temmuz ayına kadar genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptım. Anılan soruşturma süreçlerinde adım geçmemektedir. Bu husus da benim sorumlu olmadığımı göstermektedir. Yukarıda belirtildiği üzere Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. tarafından yasa dışı para tahsili akabinde üçüncü bir şirkete para aktarımı, reklam ünitelerinin izinsiz kullanımına göz yumulması iddiasıyla ilgili ilgim, bilgim ve alakam yoktur. İBB'de çalıştığım süre boyunca hiçbir ihaleye katılımım olmamıştır. Dolayısıyla yukarıda tarafıma okunan eyleme konu ürünlerin ihale süreci, ihale sonrası denetim yapılıp yapılmadığı hususlarında hiçbir bilgim yoktur. Genç Popülist Medya şirketine herhangi bir para aktarımı yapılıp yapılmadığı konusunda hiçbir bilgim yoktur. İlgili şirketi tanımıyorum. Bu sorularda yer alan eylemlerle ve iddialarla ilgili herhangi bir sorumluluğum yoktur" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SOYTÜRK: 'BAHSETTİĞİNİZ BANKADA AKTİF HESABIM YOKTUR'

Onur Soytürk'ün ise ifadesinde, "İddialar tamamen asılsızdır. Bu konuya herhangi bir dahilim olmamıştır. Kayınpederim 2021 yılında vefat etmiştir, bildiğim kadarıyla Atina'da hiç bulunmamıştır. Benim de bahsettiğiniz bankada aktif bir hesabım yoktur, Atina'da bulunmadım. Böyle bir para transferine şahit olmadım" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Onur Soytürk, telefon görüşmelerindeki isimlerin arkadaşları olduğunu, bir kısmını da İBB çalışanı olmalarından dolayı tanıdığını söyledi ve görüşmelerinin iş konularıyla alakalı olduğunu belirtti.