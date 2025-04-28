İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Şok Gelişmeler

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, korumalarının gelerek alanı gören kameraları kapattığı görüntüler dosyaya girdi. Kamerayı bantla kapadığı öne sürülen Çağlar Türkmen ifadesinde önce "Görüntülerde bulunan şahıslardan biri ben değilin" derken, ifadesinin devamında ise "Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi, ben kendim kamera görüntülerini bantladım" dediği öğrenildi.

Çağlar Türkmen emniyette verdiği ifadesinde,"Kamera görüntülerinde yer alan 2 erkek şahsı tanımıyorum. Görüntülerde bulunan şahıslardan biri ben değilim. Bant çekildikten sonra kamera açısından kimlerin geçtiği hakkında bilgi sahibi değilim. Kamera görüntülerini kapatan ben olmadığım için ne amaçla ve kimin talimatıyla kapatıldığını bilmiyorum. Kamera görüntülerini kapatan şahıslar arasında yer almadığım için bu görüntülere dair herhangi bir bilgim yoktur" dedi.

'JAMMERLAR RUTİN OLARAK ÖNLEM İÇİN YAPILIR'

Dosyaya giren görüntülerde otelin önüne gelen araçtan inen ve valizle yukarıya çıkan kişinin kim olduğu sorulması üzerine Türkmen, "Araç İBB bünyesinde kullanılan bir araçtır fakat sahibinin kim olduğunu konusunda emin değilim çünkü araç belediyeye de ait olabilir veya kiralanmış da olabilir. Aracı kimlerin kullandığını bilmiyorum. Görüntülerde elinde valiz taşıyan kişi benim. Valizin içerisinde jammer cihazı bulunmaktadır. Genelde bu cihazın bir yere götürülmesini ekip şefleri söyler fakat o zaman bana kimin söylediğini bilmiyorum ve neden götürüldüğü hakkında da bir bilgim yoktur. Bu iş rutin olarak önlem amaçlı yapılır, bana valiz verildi, ben de götürdüm, ayrıntısını sorgulamadım. Cihazın bahse konu yere getirildiği hakkında da bir bilgim yoktur" dedi.

KENDİSİYLE ÇELİŞTİ: BANT ÇEKEN KİŞİ BENİM

Türkmen, "Toplantı katında bulunan kameralara bant çeken kişi benim. Ekrem İmamoğlu'nun buraya geleceğinden dolayı kamera görüntüleri kapatılmıştır. Çünkü daha önce Balıkçı Kahraman isimli restoranda Ekrem İmamoğlu'nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi, ben kendim kamera görüntülerini bantladım" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, siyah ceketli, elinde valiz olan kişinin kim olduğu ve valizin içinde ne olduğu sorulması üzerine Türkmen, "Görüntülerdeki şahıs 34 EEC 632 plakalı aracın şoförüdür. Fakat kendisinin ismini ve açık kimlik bilgilerini bilmem, İBB bünyesinde şoförlük yapar. Kendisinin taşımış olduğu valiz içerisinde jammer cihazı bulunmaktadır. Fakat neden getirildiğini bilmiyorum. Bizim jammer götürdüğümüz yerlere neden götürüldüğü konusunda bilgi sahibi değildik çünkü bize sadece ekip şeflerimiz tarafından talimat verilirdi, biz de götürürdük" şeklinde konuştu.

'İMAMOĞLU'NUN KİMLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ BİLMİYORUM'

Ekrem İmamoğlu'nun hangi katlara çıktığı ve görüştüğü grupta kimlerin olduğu sorulduğunda ise Türkmen, "Ekrem İmamoğlu'nun hangi kat ya da katlara çıktığını bilmiyorum. Yanında bulunan kalabalık grupta kim ya da kimlerin bulunduğunu bilmiyorum, ben sadece koruma ekibini tanırım. Ekrem İmamoğlu'nun neden buraya geldiğini bilmiyorum. Toplantı katında kimlerin bulunduğunu bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun burada görüşme yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir toplantısında yer almadım. Yapılan her görüşmede lüzumlu görüldüğü takdirde rutin olarak kameralar bantlanırdı. Daha önce de bahsettiğim gibi kamera görüntülerinin bantlanması olayı ekipçe alınan bir karar nedeniyle yapılan rutin bir işlemdir. Valiz içerisindeki şey jammer cihazıdır, bunun haricinde valiz içerisinde başka bir şey yoktur. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.