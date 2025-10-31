Haberler

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İmamoğlu'nun Danışmanı Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar üzerinde devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Özkan, ifade işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren Özkan, buradaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
