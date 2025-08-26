İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İmamoğlu'nun Avukatı Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz 'rüşvete aracılık etmek' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma, İmamoğlu ve diğer zanlılar hakkında birçok suçlamayla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, "rüşvete aracılık etmek" suçundan Trabzon'da gözaltına alındı.

Yılmaz'ın İstanbul Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
