İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 8 Kişi Tahliye Edildi

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 8 Kişi Tahliye Edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 8 kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi. Adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılanların yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 8 kişi hakkında etkin pişmanlıktan yararlanmaları sebebiyle tahliye kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik olarak yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Kirazlı - Halkalı Metro Hattı Yapımı ihalesine ilişkin olarak 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet verme' suçlarından tutuklu bulunan Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu'nun örgütün yapısı ve işleyişine ilişkin samimi beyanlarda bulunmaları nedeniyle, haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş ve Altan Gözcü'nün yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza atma şartıyla serbest bırakılmalarına, Servet Yıldırım'ın ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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