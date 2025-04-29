İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 53 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheli sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 53 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü.