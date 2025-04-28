İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 52 Gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 51 şüphelinin yakalanmasının ardından bir zanlı daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde ifade işlemlerine başlanan 52 zanlının yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Firari zanlının yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

Kasapoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine verdiği 17 sayfalık ifadesinde, aylık gelirinin 220 bin TL olduğunu belirtti.

İfadesine başlamadan önce kendisine, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediğine ilişkin soru üzerine Kasapoğlu, "Hayır, kabul etmiyorum. Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum." beyanında bulundu.

Düzce'de bir evi ve arabası olduğunu aktaran Kasapoğlu, herhangi bir firmanın resmi ya da kayıt dışı sahibi, yöneticisi olup olmadığına ilişkin soru üzerine de memur olması nedeniyle böyle bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

İBB tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığı, süreçlerinde yer alıp almadığına ilişkin soruya Kasapoğlu, "Hayır, yoktur. Halen belediyede memur olarak görev yapmaktayım." yanıtını verdi.

Kasapoğlu, verilen bir şikayet dilekçesinde kamu reklam alanıyla ilgili mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve bu suretle kamu zararına sebep olunduğu iddialarına ilişkin soruya, "Ben 2019 yılı itibarıyla İBB'ye Özel Kalem Müdürü olarak atandım. Özel Kalem Müdürü olarak görevim belediye başkanımızın talimatıyla, belediyedeki diğer birimlerle belediye başkanımızın koordinasyonunu sağlamak, toplantılarını planlamak, randevularını organize etmekten, yurttaşlarımızla görüştürmekten sorumluyum. Yukarıda bana sorulan hususlar görevimle bağlantılı değildir, alakam da yoktur." beyanını verdi.