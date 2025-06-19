İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 4 Şüpheli Tahliye Edildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren 4 şüpheli tahliye edildi. Soruşturma, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklular hakkında devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Ogün Soytekin'in de aralarında bulunduğu tutuklu 4 şüpheli tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturmada tutuklu bulunan Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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