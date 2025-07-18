İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 15 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 15'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Boğaziçi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan ile satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir, bir yapı taahhüt firmasının temsilcileri Erdinç Karataş, Can Karataş, Metin Demirci, Oktay Nuri Çelik, Ali Haydar Özkazanç, bir yol yapı inşaat firmasının temsilcileri Ahmet Kudu, Erdal Günaydın, Muzaffer Hacımustafaoğlu, Abdullah Karataş, yönetim danışmanlık hizmetleri veren bir firmanın temsilcisi Murat Timuçin Altıer, İSPER İstanbul büro işçisi Gülşen Çokyiğit, Maltepe Belediyesi'nde ekonomist Taylan Çokyiğit ve Ahmet Anıl Kalender gözaltına alındı.

Ekiplerin diğer 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.???????