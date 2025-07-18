İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 14 Gözaltı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 18 şüpheliden 14'ü yakalandı. Soruşturma kapsamında 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' gibi suçlamalar yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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