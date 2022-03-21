İBB yol çalışması başlattı E-5 karayolunda trafik kitlendi - Haberler

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İBB yol çalışması başlattı E-5 karayolunda trafik kitlendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Büyük şehir Belediyesi'nin yol yapım ve yenileme çalışması nedeniyle Yenibosna'dan Bakırköy incirliye kadar trafik oluştu.

İstanbul Büyük şehir Belediyesi'nin yol yapım ve yenileme çalışması nedeniyle Yenibosna'dan Bakırköy incirliye kadar trafik oluştu. Uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

İstanbul Büyük şehir Belediyesi E-5 Karayolu'ndan Basın ekspres bağlantı yolunda yol yapım ve yenilme çalışması başlattı. Çalışma nedeniyle vatandaşlar saatlerce trafikte kaldı. Trafik Yenibosna'dan başlayıp Bakırköy incirli'ye kadar uzandı. Trafik havadan görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/ İHA)

İBB yol çalışması başlattı E-5 karayolunda trafik kitlendi

İBB yol çalışması başlattı E-5 karayolunda trafik kitlendi

İBB yol çalışması başlattı E-5 karayolunda trafik kitlendi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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