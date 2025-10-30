İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Şok Veritabanı İhlali

İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin 'Darkweb'te satışa çıkarıldığı' ve 'İBB Hanem' uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık bilgilerinin dışarıya aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileriyle konum bilgilerinin 2 farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 'Darkweb' üzerinden satışa çıkarıldığı belirlendi. Aynı uygulama içerisinde yer alan 'İBB Hanem' isimli alt uygulamada ise 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlendiği ve program dışına sızdırıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileriyle ilişkisi belirlenen, verilerin işlenmesi ve yurtdışına gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'ndan Sezgin Paydaş ve İsmet Korkmaz ile İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli Ulaş Yılmaz ve 1 şüpheli daha olmak üzere toplam 4 kişi hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'Suç örgütüne üye olma' dan gözaltı kararı verildi.