İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Kırmızı Bülten

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkardı. Şüpheli, 'Suç örgütüne üye olmak' ve 'Malvarlığı değerlerini gayrimeşru kaynağını gizlemek' gibi suçlarla aranıyor.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında 'Suç örgütüne üye olmak', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından yakalama kararı verildi. Yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
