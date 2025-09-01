İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Kırmızı Bülten
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında 'Suç örgütüne üye olmak', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından yakalama kararı verildi. Yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
