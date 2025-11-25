Haberler

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında İddianame Kabul Edildi

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi. İmamoğlu'nun 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamede İmamoğlu'nun, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet' 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık' suçlarından, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma' 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' 'İrtikap', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet', 'Maden Kanunu'na Muhalefet' suçlarından, toplam 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
