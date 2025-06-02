İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 38'e Yükseldi

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 38'e Yükseldi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile diğer belediyelere yönelik dört ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 38'e çıktı. Operasyon kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 38'e yükseldi. Firari 5 şüpheliden 4'ü yakalanırken, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısı ise 47'den 49'a yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece ve Beşiktaş Belediyeleri'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinin de bulunduğu dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyonlar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'Yolsuzluk' ve 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmalarıyla Beşiktaş Belediyesi'nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere toplam dört ayrı soruşturmada son olarak 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.Böylece hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 47'den 49'a yükseldi.

38 KİŞİ GÖZALTINDA

Firari durumda olan 5 kişiden 4'ünün daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 38'e çıktı. Hakkında gözaltı kararı bulunanların sayısı 49'a yükseldi.Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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