İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Beyoğlu Belediye Başkanı Tutuklanma Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, savcılıkça hakimliğe sevk edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması istendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ve 19 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

"Beşiktaş Belediyesi iştirakinde önceden genel müdür olarak görev yapmasından kaynaklı iş pasladı"

Yazıda, Güney'in elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütü yöneticisi Murat Ongun'a bağlı hareket ettiği öne sürüldü.

Güney'in bazı şüphelilere usulsüz bir şekilde açık hava reklam işlerini verdiği ve reklam işlerinin bazı şirketlere verilmesine aracılık ettiği savunulan yazıda, "Özellikle yakın arkadaşı olan şüpheli Serkan Öztürk'ün fiili ortağı olduğu 3K isimli şirkete, Beşiktaş Belediyesi iştirakinde önceden genel müdür olarak görev yapmasından kaynaklı ilişkilerini kullanarak iş pasladığı"na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yazıda, Güney'in BELTAŞ genel müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde verdiği usulsüz işler karşılığı elden gayri resmi para aldığı iddia edilerek, yakınları adına kurduğu şirketlere usulsüz iş verdiği kaydedildi.

Güney'in örgüt yöneticisi Murat Ongun ve örgüt üyesi Kağan Sürmegöz'le birlikte hareket ederek açık hava reklam sektöründe, usulsüz ve doğrudan iş verme süreçlerinde haksız kazanç elde edilmesinde rol oynadığı öne sürülen yazıda, bu suretle suç örgütünün milyonlarca Türk lirası haksız kazanç elde etmesine ve kamu zararına sebep olduğu iddia edildi.

Sevk yazısında Güney'in, haksız olarak elde edilen kazancın sahte fatura yöntemiyle nakde çevrilerek suç örgütünün "SİSTEM" adını verdiği yapıya aktarılmasına ve bu suretle örgüte fon sağlanmasına katkıda bulunduğu, dosya içerisinde bulunan tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, mali raporlar, hesap hareketleri ve HTS raporlarının bu bulguları desteklediği kaydedildi.

Örgüt elebaşı, yöneticisi ve diğer örgüt üyeleriyle eylem birliği içerisinde hareket eden Güney'in üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeni bulunduğu gerekçesiyle "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talep edildi.

Korumasının da Güney'le birlikte hareket ettiği öne sürüldü

Sevk yazısında, soruşturmanın şüphelilerinden Güney'in koruması Veysel Eren Güven ve eniştesi İbrahim Akkaya'nın, bazı şahıs ve şirketlere usulsüz bir şekilde açık hava reklam işlerini vermesinde, verdiği usulsüz işler karşılığı elden gayri resmi para almasında, yakınları adına kurduğu şirketlere usulsüz iş vermesinde İnan Güney'le birlikte hareket ettiği öne sürüldü.

Murat Ongun'un akrabası olan şüpheli İbrahim Can Yaman'la ilgili sevk yazısında ise "Emrah Bağdatlı'nın yönlendirmesiyle şirket kurduğu veya var olan şirketiyle İBB ve iştiraklerinden usulsüz iş ile ihaleler alınmasında ihaleye teklif veren diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği, adrese teslim ihalelere muvazaalı teklif vermek suretiyle kendisinin ve diğer şüphelilerin ihaleleri kazanarak haksız kazanç elde edilmesinde rol oynadığı"na yönelik değerlendirmelere yer verildi.

"Halkı devlete karşı kinlendirmeye yönelik, yanıltıcı bilgilerin yayılmasında etkin rol oynadı"

Şüpheli Mahir Gün'le ilgili yazıda, "Örgüt yöneticisi Murat Ongun'un himayesinde kurulan, 'troll' diye tabir edilen sosyal medya oluşumunun mensubu olduğu, Ongun'un yönlendirmesiyle suç örgütünün menfaatleri doğrultusunda gerçek dışı haber yaparak veya yayarak geniş kitleler üzerinde algı oluşturma eylemlerinde bulunduğu, devletin organları aleyhine gerçekte var olmayan olayları gerçekmiş gibi göstererek ve halkı devlete karşı kinlendirmeye yönelik, yanıltıcı bilgilerin yayılmasında etkin rol oynadığına" ilişkin değerlendirme yapıldı.

Gün'ün "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanması istendi.

Sevk yazısında diğer 18 şüphelinin de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talep edildi.