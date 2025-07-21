İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 8 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Şahika Sevk Edildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Temmuz'da yapılan operasyonla 15 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 17 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLANMA TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan 17 şüpheliden Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.