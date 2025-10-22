Haberler

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 200'den Fazla Kişi İfade Veriyor

İstanbul'da yürütülen yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde İBB'ye ait 200'den fazla kişi savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı. Emniyete gelen 22 kişi ifade vermeye başladı.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, belediye meclis üyeleri ve İBB çalışanlarının da aralarında bulunduğu 200'ün üzerinde kişi savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı. Bu sabah emniyete gelen 22 kişi ifade vermeye başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200'ün üzerine personel ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 22 kişi, sabahın erken saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine gelerek avukatları eşliğinde ifade vermeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
