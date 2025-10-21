Haberler

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 200'den fazla kişi ifadeye çağrıldı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 200'den fazla kişi ifadeye çağrıldı
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında, aralarında İBB çalışanlarının da olduğu 200'ün üzerinde kişi ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılanlar arasında, eski İBB Ulaşım Daire Başkanı ve Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın yanı sıra, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında ;'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

200'ÜN ÜZERİNDE KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Başsavcılık, soruşturma kapsamında, aralarında İBB iştiraklerinin yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200'ün üzerinde kişiyi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağırdı.

ARALARINDA HOPA BELEDİYE BAŞKANI CİHAN DA VAR

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın da olduğu belirtildi. 2019 yılında İBB Ulaşım Planlama Müdürü görevine getirilen Cihan, daha sonra vekâleten Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanmış, 2020 yılında da Ulaşım Daire Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

AKFEN VE ASTAŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu Vedat Aşcı'nın da savcılık tarafından İBB'deki iş ve eylemlerine yönelik ifadesinin alınması için adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

