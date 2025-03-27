2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var

Özel'e DEM Parti lideri resti çekti: Bizim daha önemli işlerimiz var
İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı

İstanbul'a gelirken gözaltına alınan liderden Erdoğan'a yardım çağrısı

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 12 şirkete el konulmasına karar verdi. Soruşturma, suç örgütü kurma, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarını içeriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, savcılığın talebi üzerine, 12 şirkete nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

El konulan şirketler şunlar:

"BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi, 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Sim Medya Anonim Şirketi, Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Vesa Events Organizasyon Ticaret Limited Şirketi."

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title